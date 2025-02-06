Тобольский аэропорт стал лауреатом премии "Воздушные ворота России"

Тобольский аэропорт "Ремезов" по итогам 2024 года стал лауреатом престижной премии "Воздушные ворота России" - в номинации "Лучший малый аэропорт" он занял место.

Это не первая награда аэропорта за свою небольшую историю - в 2022-м "Ремезов" был признан лучшим инвестпроектом года, а в 2024 году получил награду как лучший малый аэропорт, отмечается в канале "Тобольск настоящий".

Проект реализован "Сибуром" совместно с правительством Тюмеской ообласти в рекордно короткие сроки — за два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.

За 2024 год в аэропорту обслужили 68 тысяч пассажиров, что на 49 % больше, чем годом ранее. Сегодня из Тобольска осуществляются 11 прямых рейсов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Омск, Самара, Уфа, Новый Уренгой и Нижнекамск.

"Воздушные ворота России" — главная отраслевая премия для аэропортов страны. Ее вручают ежегодно, отмечая самые эффективные и стабильно развивающиеся аэропорты. Лучшим малым аэропортом года (≤ 500 тыс. пассажиров в год) признан аэропорт Горно-Алтайска. Второе место с "Ремезовым" разделил Аэропорт "Победилово" (Киров), на третьем - аэропорт Надыма (ЯНАО) и авиапредприятие Аэропорт Крайний.