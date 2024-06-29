Возросло количество заявок от тюменцев на участие в региональном этапе Всероссийской премии

10:37 29 июня 2024
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В 15 раз возросло количество заявок от тюменцев на участие в региональном этапе Всероссийской премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации – 2024" в сравнении с прошлым годом.

"Проект проводится в пятый раз. Победа в нем – это общественное признание лучших практик по реализации национальной политики", - рассказал председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

Он отметил, что активно заявляют о себе представители национальных объединений, общественных организаций, учреждений культуры Тюменской области. Для участников предусмотрено несколько номинаций: "Защитники Отечества", "Год семьи", "За лучшие практики в сфере национальных отношений".

Имена финалистов, которые представят регион на федеральном этапе, назовут 6 сентября в ДК "Нефтяник". Победителей V Всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2024" объявят в ноябре в Москве, сообщает Тюменская линия.

Теги: премия
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