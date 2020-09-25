В Тюмени продолжает работу этнографическая выставка "Потомки ханств и каганатов"

Фото пресс-службы ТКТО

Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском приглашает на этнографическую выставку "Потомки ханств и каганатов".

Историки расходятся во мнении о том, когда появились сибирские татары и кто является их прародителями. По мнению некоторых ученых, таковыми могут быть древние тюрки или кыпчаки. До наших дней сохранились свидетельства IX века, которые указывают, что на территории Томской области жил народ кимаки, потомками которых стали кыпчаки. Далее происходило довольно сложное формирование разных этносов, среди которых оказались башкиры, мишари, бухарцы-узбеки, туркмены и другие.

В XIV в. возникло Тюменское ханство со столицей Чинги-Тура (совр. Тюмень), в конце XV—XVI вв. — Сибирское ханство со столицей в Искере (близ современного Тобольска). Тюркское население Сибири именуется "сибирскими татарами". Смешение культур различных народов сильно повлияло на современные традиции, хозяйственные дела, верования и облик народа в целом.

На выставке "Потомки ханств и каганатов" гости познакомятся с культурой и семейно-бытовыми традициями, увидят предметы быта тюркоязычного населения Тюменской области.

Археологический музей-заповедник, 23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск". Телефон: 8 (3452) 766-767

Возрастная категория: 6+

Стоимость билета: для детей до 6 лет, школьников, студентов и пенсионеров – вход свободный, для взрослых – 100 рублей.