Фестиваль "Шоу-кейс тюменских театров" пройдет в начале октября

Фестиваль "Шоу-кейс тюменских театров" пройдет в МТЦ "Космос" с 2 по 4 октября. Победитель отправится на Фестиваль независимых театров "ЦЕНТР" в Воронеж.

На тюменском фестивале представят девять спектаклей от семи театральных коллективов города, в их числе мастерская современного танца, театральная мастерская "Будильник", театр танцевальных форм "Контраст" и другие. Вне конкурсной программы состоится показ спектакля-разговора для одного зрителя "Тишина Севера", его премьера состоялась в середине сентября.

Выступления будут оценивать эксперты: режиссер, хореограф Александр Андрияшкин, который работал с театрами "ИюльАнсамбль", "Балет Москва", "Мастерская Брусникина"; театральный критик, продюсер, член экспертных советов фестивалей "Золотая Маска", "Ново-Сибирский транзит", "Любимовка" и других Оксана Ефременко; театральный критик, продюсер, программный директор фестиваля "ЦЕНТР" Анастасия Цымбал и театровед, автор материалов Петербургского театрального журнала, журналов "Петербургский театрал" и "Летающий критик" Варвара Цыпина. Они дадут обратную связь участникам и выберут лучшую работу, пишет "Мой портал".