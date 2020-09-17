Тюменцы могут бесплатно привиться от гриппа в вакциномобиле

В Тюмени при поликлинике №1 работает передвижной прививочный пункт, где можно поставить прививку от гриппа. Вакциномобиль помогает медучреждению справиться с нагрузкой, с 8 сентября здесь привилось более 800 человек.

Вакциномобиль принимает горожан в будни с 8 до 20 часов. Поставить прививку от гриппа в вакциномобиле могут бесплатно все желающие старше 18 лет. Нужно лишь предъявить паспорт и заполнить согласие на прививку. Процедура занимает 10–15 минут. В состав российских вакцин "Совигрипп" и "Флю-М", которыми прививают взрослых тюменцев, включены все актуальные штаммы гриппа, сообщает "Тюменская область сегодня".

Специалисты отмечают, что вакциномобиль приспособлен для медицинских процедур и легко обрабатывается. По наблюдению медиков, чаще за прививкой от гриппа обращаются пожилые люди.

Медики советуют ставить прививку как можно раньше — в сентябре–октябре, так как сезон гриппа в этом году приходится и на эпидемию COVID-19. К нынешнему эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить 60% населения области.