На тюменских дорогах произошло три десятка ДТП с мотоциклистами

В этом году в Тюмени произошло 31 ДТП с участием мотоциклистов. В них 2 человека погибли, 35 были ранены. Такую статистику приводит Госавтоинспекци Тюменской области.

Вчера инспекторы мотовзвода полка ДПС ГИБДД провели рейдовой мероприятие по безопасности на мототранспорте. Было проверено около 40 мотоциклистов, выявлено 18 нарушений ПДД.

Так, 4 водителя управляли мотоциклами, не имея права управления транспортом, мотоциклы задержаны на специальную стоянку. У 5 водителей мотоциклов не имелось страховых полисов ОСАГО, 3 мотоциклиста ездили без мотошлема, 5 водителей мотоциклов грубо нарушили ПДД, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора или не остановившись перед стоп-линией.