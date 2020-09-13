В Тюменском районе развивают массовый спорт

В Тюменском районе растет число открытых спортивных пространств, на которых проводить тренировки могут все желающие. Одной из подобных локаций стала новая площадка уличных тренажеров в селе Луговом.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, площадка с тренажерами позволяет всем желающим заниматься физкультурой и поддерживать хорошую физическую форму. В рамках открытия юные спортсмены провели для жителей села мастер-класс, на котором объяснили правила занятий на тренажерах.

По словам главы Кулаковского муниципального образования Сергея Лысака, спортивная зона появилась по инициативе жителей Лугового. Они выступили с предложением оборудовать такую площадку зимой на ежегодном отчетном собрании. После обсуждения с депутатами местной думы вопрос вынесли на районный уровень, а глава администрации Светлана Иванова поддержала инициативу селян.

Отметим, за последние пять лет в Тюменском районе построено два спортивных комплекса, шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, столько же площадок с уличными тренажерами, три баскетбольно-волейбольные площадки, хоккейный корт с искусственным покрытием для мини-футбола. Ведется также строительство крытого ледового катка в п. Винзили.