Тюменцы присоединятся к марафону внимания "Мы вас любим!"

Юные жители Тюмени и 25 муниципальных образований, а также все желающие смогут поздравить старшее поколение с Международным днем пожилых людей в рамках традиционного марафона внимания "Мы вас любим!". Все, что для этого нужно ― немного свободного времени и искреннее желание проявить внимание.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, марафон продлится до 30 сентября в рамках акции "Пусть осень жизни будет золотой!". Выразить благодарность людям старшего поколения можно не только словом, но и делом.

В связи с пандемией COVID-19 многие пожилые люди нуждаются в дополнительных медицинских масках. Акция призывает обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Участникам предлагают изготовить многоразовую маску и украсить ее символом акции ― кленовым листом. Его можно прикрепить в виде специальной наклейки, использовать технику вышивания, нарисовать или придумать свой оригинальный способ декорирования.

1 октября все эти маски на благотворительной основе волонтеры раздадут одиноким тюменцам "золотого" возраста.

Пошаговую инструкцию по изготовлению универсальной маски можно скачать на сайте www.togc.ru в разделе "Акции и проекты". Готовые маски принимают до 28 сентября по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, кабинет № 4, тел.: (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью) с понедельника – пятницу с 08:00 до 16:30.