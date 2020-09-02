Тюменцев научат создавать подставку для канцелярии

Дом культуры "Орфей" продолжает радовать юных тюменцев интересными творческими мастер-классами. В рамках проекта "Мой новенький портфель" организаторы подготовили видеоурок по изготовлению подставки для ручек и карандашей.

Мультимедийная презентация "Подставка для мелочей" была опубликована на официальном Ютуб-канале Центра культуры и творчества "Тюмень".

В этот раз ребятам предлагают проявить себя и собственноручно изготовить полезный аксессуар. Для этого потребуются подручные материалы – втулка от скотча, двухсторонний скотч, губка для мытья посуды, ножницы, кисточка, гуашь любых цветов, бинт, карандаши, квадрат из картонной коробки, украшения для декора подставки и клей ПВА.

Из этих материалов благодаря видеоуроку любой ребенок сможет самостоятельно сделать интересный, а главное полезный предмет для ежедневного пользования.

Прививайте детям любовь к творчеству, а мастер-классы от Дома культуры "Орфей" вам в этом помогут!