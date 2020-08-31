В Тюменской области 47 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса, в том числе на территории Тюменской области 47. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7 771 случай заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели 6 человек, за весь период - 7004. на ИВЛ находятся 9 пациентов. По медицинским наблюдением остаются 246 человек, на перевахтовке - 3423.

Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 31: несмотря на усилия врачей скончалась женщина 44 лет с быстро прогрессирующей двухсторонней тотальной вирусной пневмонией. Ранее Оперштаб сообщал о смерти 44-летнего терапевта, которая работала по инфекционному профилю. Заболевание у нее было выявлено 2 августа при очередном плановом тестировании. Медики долго боролись за жизнь коллеги – она была подключена к ИВЛ, проводились плазмаферез, заместительная почечная терапия, консультировались по тактике ведения с федеральными центрами, но их усилия не увенчались успехом

Всего на сегодня в России выявлено 995 319 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.