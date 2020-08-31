Подведены итоги музыкального проекта "Городская танцплощадка"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Интернет-проект "Городская танцплощадка" подошел к концу на ресурсах Центра культуры и творчества "Тюмень" 28 августа.

На протяжении целого месяца музыканты регулярно радовали всех 20-минутными выпусками. Финальный выпуск получился особенно хорошим, ведь он полностью состоял из полюбившихся слушателям произведений.

Абсолютным лидером "Городской танцплощадки" стала композиция "Карнавал" К. Свобода и О. Гаджикасимов, собравшая 67% голосов. Солист – Михаил Шепеленко.

На втором месте песня "Эти глаза напротив" Д. Тухманов и Т. Сашко. Бронзу забрала композиция "Воспоминание" А. Джойс. Четвертое место у "Черного кота", солистка – Анастасия Русанова.

В конце выпуска организаторы поделились активными танцами от слушателей золотого возраста. Самые яркие выступления прислали танцоры пансионата ветеранов войны и труда города Тюмени и досугового центра "Диалог" совета ветеранов Калининского округа.

С небольшим перевесом победили Галина Бабушкина и Павел Квитковский! Пара из центра "Диалог" получит подарочные сертификаты на 3000 рублей от партнера проекта "Аптека.ру".

3 сентября в 17:00 Центр культуры и творчества "Тюмень" ждет вас на своих ресурсах, чтобы показать на видео момент вручения подарков победителям.

"Городская танцплощадка" стала настоящим танцевальным марафоном. Организаторы проекта благодарят всех за активное участие, удивительный оптимизм, лучезарные улыбки и прекрасное настроение!