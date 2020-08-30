Слабовидящих тюменцев обучают работе с техническими средствами

Новое техническое средство для социальной реабилитации слепых и слабовидящих пациентов поступило в распоряжение тюменского центра реабилитации "Пышма".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, центр "Пышма" вновь принял пациентов на 14-дневный курс медико-социальной реабилитации. В своей работе с инвалидами и детьми-инвалидами со зрительной патологией специалисты-реабилитологи активно пользуются различными техническими средствами.

Так, одной из технических новинок, приобретенных реабилитационным центром, стали ультразвуковые очки "iGlasses". Они помогают в обучении пространственному ориентированию и мобильности.

Очки "iGlasses" легкие и стильные, в них встроен ультразвуковой определитель препятствий. При включении очков один из сенсоров посылает потом ультразвуковых сигналов, отражающихся от препятствия, возвращающихся и принимающихся другим сенсором. Таким образом рассчитывается расстояние до препятствия. Кроме того, очки реагируют на объекты, находящиеся на расстоянии от 3-х метров и ближе, вибрацией. По мере приближения к препятствию вибрация усиливается, а на расстоянии 70 см. и менее вибрация становится постоянной.

Ношение очков делает комфортным и возможность регулировки длины дужек очков в четырех положениях. Также в очках есть встроенный аккумулятор, заряда которого хватает на неделю использования – около 10 часов непрерывной работы сенсоров. Аккумулятор можно заряжать от сети или разъем USB.

Кроме того, пациентов реабилитационного центра обучают и работе с другими техническими средствами, которые помогают сделать передвижение в пространстве безопасным и комфортным. Среди них – ультразвуковой локатор "Сонар", электронный компас "Пеленг-01" и определитель препятствий "Ray".