В селе Каскара появилась собственная котельная

Строительство котельной завершено в одном из крупнейших сел Тюменского района – в селе Каскара. Новая котельная будет отапливать многоквартирные дома, объекты экономики и социальной сферы, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Ранее в течение многих лет жителей Каскары обеспечивала теплом местная птицефабрика. Однако такая деятельность приносила дополнительные затраты предприятию, и качество поставляемых услуг также было неудовлетворительным.

В связи с этим руководством Тюменского района совместно с правительством Тюменской области было принято решение о строительстве собственной котельной для Каскары. В прошлом году началось строительство котельной, а уже в ближайшее время пройдут пусконаладочные работы, которые завершатся к началу отопительного сезона.

Активная работа ведется и по прокладке центрального водопровода от тюменских сетей. Для укладки труб используется метод горизонтально направленного бурения, что позволяет не вскрывать дорожное покрытие. Под контролем "Росводоканал Тюмень" до начала октября подрядная организация проложит более 20 километров трубопроводов диаметром от 400 до 630 мм. В день укладывают около 400 метров трубы, работа ведется сразу на трех участках.

За лето 2020 года для жителей Каскаринского муниципального образования обустроили 48 новых контейнерных площадок, отремонтировали дороги на 16 улицах, построили 5 километров тротуаров в Созоново. Также планируется открытие каскаринского Центра культуры и досуга "Юность" после капитального ремонта.