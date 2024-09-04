Фонд развития территорий дал Тюменской области около 94 млн рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры

Фонд развития территорий одобрил новую заявку Тюменской области на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры. Выполнение этих работ улучшит качество коммунальных услуг для 4,2 тыс. человек. Общая стоимость работ по одобренной заявке составляет 825,2 млн рублей. Объем финансовой поддержки за счет средств ФРТ – 93,8 млн рублей, сообщает пресс-служба фонда.

Средства фонда направят на капремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске. Там обновят 16,3 км инженерных сетей. Кроме того, реконструируют две котельные в деревне Казарово и в поселке Рощино. Работы на объектах планируется завершить в 2024 году.

В целом по программе модернизации коммунальной инфраструктуры с участием средств ФРТ, стартовавшей в 2023 году, в Тюменской области уже обновлено 9,6 км сетей, а также реконструирована котельная в Тюмени. Это повысило качество коммунальных услуг для 4 тысяч жителей региона.

Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры выступает Фонд развития территорий. По ней регионы получают субсидии на обновление и строительство инженерных сетей и объектов коммунальной сферы. На сегодня ФРТ одобрил заявки 63 регионов.