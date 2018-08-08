Летний сезон в домах тюменской УК "Благо" проходит плодотворно

Ремонтные работы в домах, находящихся под управлением компании "Благо", в текущем году идут в соответствии с согласованным и утвержденным планом. Особое внимание коммунальщики уделили обновлению крышных газовых котельных.

"В некоторых домах такая необходимость назрела. В настоящий момент работы по газовым котельным идут с опережением: промываются котлы, производится замена и обвязка теплообменников, кранов, редукторов и других узлов и агрегатов. Помимо этого мы справляемся с другими задачами. Летом работа кипит", — отметил главный инженер УК "Благо" Олег Амосов.

Так, в течение августа завершится приемка результатов подготовки домов к отопительному сезону. Работы на всех объектах УК "Благо" уже завершены, но окончательная сдача состоится в соответствии с графиком теплоснабжающей организации — с 9 по 22 августа. Это позволит избежать нежелательного дополнительного отключения водоснабжения.

Кроме того, на данный момент ведутся активные работы по ремонту и благоустройству. Выполнен косметический ремонт первого этажа и утепление торцевой стены в доме по адресу проезд Солнечный, 27, продолжается ремонт крыльца. В доме на проезде Солнечном, 22 отремонтирована система горячего водоснабжения с первого по четвертый подъезд. Здесь, а также в доме №26 и на Энергостроителей, 10, к.1 производится ремонт межпанельных швов.

На Монтажников, 13 ведется косметический ремонт в подъездах с первого по третий, заменено освещение на входных группах. В домах №5 и № 7 по ул.Муравленко отремонтирована кровля. Система центрального отопления отремонтирована на проезде Заречном, 12, продолжается ремонт фасада. На первых этажах дома по ул. Профсоюзной, 5 появилась новая напольная плитка. В соответствии с графиком ведутся работы и на других объектах — благоустраиваются дворы и ремонтируются лестничные клетки, входные группы.

Отметим, что в управлении компании находится 21 многоквартирный дом, они расположены в заречных микрорайонах, в Восточном и на Войновке, в районе улиц Профсоюзной, в Центральном районе. Генеральный директор ООО УК "Благо" Наталья Бахманова.