Диетологи рекомендуют добавлять сыр в ежедневный рацион школьников

Фото: АО "Золотые луга"

В преддверии нового учебного года диетологи Тюменской области обращают внимание родителей на формирование рациона школьника. Правильное питание и соблюдение режима дня, по их мнению, - основа хорошего самочувствия и трудоспособности во время повышенных умственных нагрузок и межсезонья.

С началом занятий родителям становится сложнее контролировать процесс питания школьников в течение всего дня. В этом случае настоящим помощником взрослых является сыр. Это молочный продукт с большим содержанием белка, молочного жира, минеральных веществ, витаминов A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, кальция и фосфора. Белки сыра усваиваются организмом лучше, чем молочные, а экстрактивные вещества возбуждают аппетит. Дополнить утреннюю кашу бутербродом с маслом и сыром и включить сыр в перекус днём школьник может самостоятельно. Кроме того, этот продукт доступен для семейного бюджета.

Важно выбирать сыр надлежащего качества, чтобы он не содержал консервантов, стабилизаторов и растительных жиров. Именно такой сыр производится под торговой маркой "Золотые луга". В ассортименте компании 4 вида полутвёрдых сыров: "Голландский", "Пошехонский", "Гауда", "Эдам". Для его изготовления используется молоко только высшего сорта от местных производителей. Оно перерабатывается по классической технологии с соблюдением стандартов качества.

Для создания традиционного сыра на Новолоктинском сыродельном заводе, который работает с 1956 года, наполняют отборным сырьем специальные ванны и формируют сырное зерно. Оно прессуется в пласт, нарезается и укладывается в формы, которые затем помещаются под пресс и опускаются в солильные бассейны, сушатся и перемещаются в подвалы для созревания. Готовый продукт покрывается парафиновой оболочной и поступает к потребителю. Для удобства сыр также расфасовывают на небольшие кусочки по 200-250 граммов в вакуумной упаковке, которая сохраняет все полезные свойства продукта.

Каждый сорт имеет свои особенности в изготовлении и выдержке, потому и вкус у них разный. "Гауда" и "Эдам" отличаются сладковатым вкусом с ореховыми нотками и усиливающейся по мере созревания пикантной остротой. Пошехонский сыр очень нежный, с ярким и чистым "сырным" вкусом и легкой кислинкой. Голландский сыр - более твёрдый, имеющий сладковатый и солоноватый привкус. Очень универсален в применении.

Не только покупатели отмечают высокое качество и вкус сыров "Золотые луга", но и эксперты: эти продукты компании неоднократно становились победителями престижных конкурсов: "100 лучших товаров России", "100 лучших товаров Тюменской области", "Фестиваль качества в Екатеринбурге" и многие другие.

Заказать бесплатную доставку свежего сыра настолько просто, что это можно поручить сделать школьнику самостоятельно. На сайте компании "Золотые луга" работает служба заказа молочной продукции, которую привезут по любому адресу в Тюмени прямо с завода, а значит с актуальным сроком годности. Есть функция формирования набора продукции и график доставок по дням недели.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.