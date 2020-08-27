В Тюменской области 47 новых случаев коронавируса

13:31 27 августа 2020
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За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса, 47 из них - на территории Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7 575 коронавирусных больных.

За сутки выздоровел 21 человек, за весь период - 6 914. Из общего числа болеющих 8 пациентов на ИВЛ. Под наблюдением медиков находятся 389 человек, на перевахтовке - 3 476. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.

Теги: коронавирус , статистика
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