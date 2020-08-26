В Тюменскую область начала поступать вакцина от гриппа

В Тюменскую область пришла первая партия вакцины от гриппы для взрослых — 340 тысяч доз, что составляет 65% от заявленного количества.

"Взрослых будут прививать вакциной одного из двух торговых наименований: известный нам "Совигрипп" и новая марка "Флю-М". Обе вакцины имеют один состав — включают штаммы вируса гриппа по рекомендации ВОЗ, — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. — Также в ближайшее время мы ожидаем первую партию вакцины "Совигрипп" для детей, в количестве чуть более 107 тыс. доз, это 61% от заявленного количества".

Вся вакцина распределяется по областным больницам и городским поликлиникам, также по графику будут работать вакциномобили. О поступлении вакцины в вашу поликлинику можно уточнить непосредственно в медорганизации по телефонам регистратуры или колл-центра.

На сегодняшний день для вакцинации в Тюменской области заявлено 523 тысячи доз вакцины для взрослых и 176 тысяч – для детей. Кампания по вакцинации от гриппа планируется к окончанию 1 ноября.