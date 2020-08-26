В Тюменской области 49 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 49 новых случаев заболевания — в Тюменской области. С начала пандемии на территории региона зафиксировано 7 528 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в регионе 18 человек выздоровели, за весь период выздоровели 6 893 человека. 9 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 445 человек остаются под медицинским наблюдением, 3593 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровели 786 150 человек.