У тюменской пенсионерки похитили 200 тысяч рублей под предлогом возврата денег

Крупную сумму денег выманили аферисты у 69-летней жительницы Тюмени.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником государственного учреждения. Тюменке он сказал, что ей полагается компенсация за купленные лекарственные препараты. Якобы БАДы, приобретенные пенсионеркой, являются некачественными. Чтобы вернуть стоимость продукции, ей предложили перевести деньги за страховку, транспортные и другие расходы. Тюменка перевела на неустановленный банковский счет 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".