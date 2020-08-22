Музеи Тюмени вновь открыли свои двери для посетителей

Фото Дмитрия Сиялова

Музейные учреждения Тюменской области возобновили свою деятельность с 17 августа. С 18 августа возобновлена работа Тобольского государственного архитектурного музея-заповедника и Ялуторовского музейного комплекса.

До этого момента музеи успешно работали в режиме онлайн в течение пяти месяцев, но возможность осмотреть экспонаты вживую обрадовала как посетителей, так и самих работником музеев. В настоящее время в регионе активны 40 музеев, которые входят в состав подразделений музейных комплексов, из которых 25 государственных и 15 муниципальных. Все музейные комплексы провели санитарно-эпидемиологическую подготовку в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Все посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в помещениях проводится дезинфекция и проветривание. Такие правила указаны в специальных объявлениях, размещенных в каждом из музеев.

Тюменское музейно-просветительское объединение открыло для посетителей любимые экспозиции. Например, вновь открыта экспозиция Музейного комплекса им. И.Я. Словцова "400 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы", которая смогла проработать лишь месяц до введения ограничительных мер. Сейчас эта выставка бьет рекорды популярности.

Появились и новые проекты, например, "Деловая Тюмень", расположенная в "Усадьбе Колокольниковых". Эта выставка знакомит с деятельностью, бытом и отдыхом деловых тюменцев рубежа XIX-XX веков. На экспозиции представлены интерьер трактира и обстановка кабинета, кроме того, различные артефакты, такие как банкноты, акции и векселя, предметы одежды и личное оружие.

Желающие посетить музейные учреждения могут посмотреть актуальную афишу и прочесть свежие новости о работе областных музеев на официальном сайте Тюменского музейно-просветительского объединения – http://museum-72.ru/