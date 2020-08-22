Горячее хачапури и сочный шашлык доставляет Gold City тюменцам

Фото: GoldCity

Ресторан Gold City доставляет тюменцам вкуснейшие блюда по-домашнему. Сочный шашлык и горячее хачапури могут оказаться на вашем столе, если вы позвоните по телефонам 8 (3452) 68-97-97, 68-92-92.

Gold City уже давно завоевал репутацию уютного и надежного места для проведения торжеств любого формата. Несравненным плюсом заведения стала доставка блюд из меню.

В меню представлены горячий шашлык из свиной шеи, ягненка, цыпленка, семги и шампиньонов, люля-кебаб и бастурма-кебаб из телятины, дорадо, овощи и хачапури на мангале, кутабы в ассортименте и различные соусы, а также хачапури по-мергельски и по-аджарски.

Воспользуйтесь службой доставки от ресторана Gold City и вы останетесь сытыми и довольными. Устройте праздник себе и любимым, а Gold City поможет в этом.