Тобольский музей-заповедник открыл двери для посетителей

С 18 августа один из главных хранителей историко-культурного наследия нашего края – Тобольский музей-заповедник возобновляет свою работу. Гостей ждут в десяти музейных комплексах.

Посетить Губернский музей, Дворец Наместника, Музей Семьи Императора Николая II, Семейный музейный центр "Камелек", Тюремный замок, Дом мастеров, Крапивную мастерскую в Гостином дворе можно со вторника по воскресенье с 10 до 19:00.

Часы работы Музея уникальных книг и редких изданий – Научной библиотеки – с понедельника по пятницу, с 10 до 18:00.

Музей истории православия Сибири в Архиерейском доме открыт с четверга по воскресенье, с 12:00 до 16:00.

Побывать в открытом фондохранилище - Рентерее возможно по предварительной записи, телефон: 8 (3456) 22-37-13

Напомним, в регионе до 31 августа продлен режим повышенной готовности,масочный режим необходимо соблюдать при посещении всех общественных мест, в том числе музеев.