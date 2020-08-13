Почта России в Тюмени обновляет автопарк

Фото: Почта России

Первая крупная партия почтовых машин LADA Largus – 14 брендированных автомобиля - поступила в Тюменскую область. Ожидается поставка еще 18 машин.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки значительно вырос спрос на услуги курьерской доставки. Выход на маршруты новых автомобилей обеспечит высокое качество сервиса. Шесть новых автомобилей поступит в курьерскую службу Почты России и будет задействована для ускоренной приемки и отправки писем, бандеролей, посылок.

Обновление автотранспорта и плановая замена транспортных средств позволят оптимизировать и существенно омолодить автопарк Почты России Тюменской области, который сейчас составляет 164 машины.

Новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений. Грузоподъемность автомобиля LADA Largus – 750 кг. Все транспортные средства 2020 модельного года. Оснащены системой "Глонасс", кондиционером, оборудованием контроля транспорта и расхода топлива.