Компания "Золотые луга" дарит к заказу через сервис бесплатной доставки упаковку творога

Фото: АО "Золотые луга"

Очередную акцию запускает компания "Золотая луга" для жителей Тюмени, оформляющих заказ через бесплатный сервис доставки молочной продукции. Получить упаковку обезжиренного творога в упаковке флоу-пак можно бесплатно по промокоду "ЛЕТО".

Новый промокод будет действовать до 23 августа при заказе молочной продукции через интернет-магазин на сумму от 500 рублей. Код необходимо ввести в графу "промокод" при оформлении заказа. Воспользоваться им можно один раз в период действия акции.

Лёгкий творог "Золотые луга" 0% жирности изготовлен из натурального молока. В упаковке – 200 граммов продукта. Благодаря традиционной рецептуре и современным технологиям производства творог сохраняет полезные свойства, стабильное качество и вкус. Этот продукт в ассортименте производителя неизменно пользуется популярностью не только в розничной продаже, но и среди предприятий-партнеров, а также завоевывает награды на фестивалях и продовольственных выставках.

Приобрести через сервис доставки можно молочные продукты из полного ассортимента трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи здорОво". В интернет-магазине представлены ацидофилин, наринэ, молоко, масло, биопростокваша, кефир, сливки, ряженка, творог, снежок, сметана, йогурты и сыр. Минимальная сумма для заказа на дом – 300 рублей.

Доставка осуществляется ежедневно, без выходных, с 10:00 до 22:00. Дату и удобный временной интервал можно выбрать при оформлении заказа на сайте. Например, если сделать заказ в первой половине дня, то молочную продукцию привезут уже на следующий день – свежую, прямо с завода. В день заказа получателю приходит смс-оповещение с указанием подробной информации о доставке: номера заказа, именем и телефоном курьера, а также временем прибытия покупки с интервалом в 20 минут.

При первом заказе необходимо пройти простую регистрацию. В личном кабинете можно будет увидеть все выполненные и текущие заказы и подробную информацию по ним. Также покупатели становятся участниками программы лояльности: за регистрацию, заполнение личного кабинета, приглашение друзей и оформление заказов и другие активности начисляются баллы, которые в дальнейшем можно использовать при оплате заказов в интернет-магазине.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.