В селе Луговое Тюменского района отремонтировали крышу детского сада

В Тюменском районе идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В селе Луговое Кулаковского муниципального образования отремонтировали крышу детского сада. 5 млн рублей на эти цели были выделены из районного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, работы по ремонту начались в мае текущего года. Новая кровля заменила старую, которая стала протекать. Обновленному детскому саду рады и воспитанники, и их родители, и, конечно, работники дошкольного учреждения.

К концу лета завершится ремонт и в других сельских образовательных учреждениях. Так, в Червишевском детском саду "Сибирячок" благодаря ремонту удалось создать дополнительную группу. А в Андреевской школе начался масштабный капитальный ремонт. Его строители планируют завершить в августе 2021 года.