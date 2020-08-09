Тюменские турагенства фиксируют низкий рост спроса на путёвки в Турцию

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновлено. Однако несмотря на это, большого наплыва тюменцев, желающих посетить Турцию, не произошло.

Как сообщила руководитель турагентства Евгения Мурзина, новых заявок сейчас мало. Причиной этому может быть то, что многие отдыхающие летят с детьми, а рейсы включают пересадку. Также из-за того, что пересадка осуществляется в Москве, тюменцы приезжают в столицу сами и покупают туры оттуда, что получается несколько выгоднее. В этом случае появляется время и на прогулки по столице.

Турецкие отели выигрывают по соотношению цена-качество, в них предоставляют более качественное питание и широкий спектр услуг. Однако для отдыха в Турции есть свои нюансы. Евгения Мурзина советует туристам проверять, включена ли в страховку возможность лечения в случае заболевания коронавирусом, так как у некоторых туроператоров это идет за отдельную плату. Справки на COVID-19 не нужны, но необходимо будет заполнить информационный листок и указать место, занятое туристом в самолете, а также отель, куда турист прибывает. Это важно для оперативной проверки на вирус сидящих рядом пассажиров в случае выявления вируса у кого-то из присутствовавших на борту. У пассажиров проверяют температуру, а весь полет необходимо провести в маске. Вернувшись домой, нужно будет загрузить отрицательный тест на коронавирус на сайт Госуслуг.

Основная масса людей, которые бронируют места на рейсы с 10 августа из Тюмени, должны были лететь в эти даты прямыми перелётами. Также среди туристов есть и те, кто ранее вынужден был перебронировать туры из-за закрытых границ, и сможет полететь на отдых только сейчас, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".