Стало известно расписание поединков ФК "Тюмень" в Турции

ФК "Тюмень" готовится к продолжению сезона Мелбет-Первой лиги. Впереди два сбора в Турции и товарищеские поединки.

Две команды представляют второй по значимости дивизион своего чемпионата – это выступающие в первой российской лиге "Ленинградец" из Ленинградской области и краснодарская "Кубань". Игры пройдут 5 и 22 февраля.

Остальные команды-соперники представляют главные дивизионы своих стран. 28 февраля "Тюмень" сыграет с сербским "Радником", 9 февраля - с "Алашкертом" из Армении, 19 февраля — с российским "Сочи".

Также запланированы два поединка с клубами из Узбекистана: 1 февраля — с "Бунедкором", 22 февраля — с "Нефтчи". На 26 февраля пройдет матч с клубом "Ахал" из Туркменистана.

22 февраля, когда пройдет две игры, тренерский штаб "Тюмени" собирается использовать два разных состава. За ходом игр можно будет смотреть в официальных пабликах клуба, сообщает Вслух.ру.