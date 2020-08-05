В ТИУ увеличится число бюджетных мест

Министерство науки и высшего образования РФ завершило процесс распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2021/22 учебный год. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

На 2021/22 учебный год общее число установленных бюджетных мест составило 576,4 тысячи, из которых 33,7 тысячи – дополнительные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, выделенные во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года.

Комментируя итоги распределения бюджетных мест, Валерий Фальков заявил: "В целом по стране произойдёт увеличение бюджетных мест в 2021 году на 9%. Это значит, что больше бюджетных мест будет в большинстве субъектов и во многих университетах. Приоритетом являются кадры для цифровой экономики, поэтому самый большой рост – 18% – по сравнению с 2020 годом по IT-специальностям. На втором месте, согласно запросам регионов, больше всего рост по педагогическим направлениям". Также Фальков отметил, что увеличение бюджетных мест будет происходить ежегодно вплоть до 2024 года.