В ТИУ увеличится число бюджетных мест

Министерство науки и высшего образования РФ завершило процесс распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2021/22 учебный год. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
На 2021/22 учебный год общее число установленных бюджетных мест составило 576,4 тысячи, из которых 33,7 тысячи – дополнительные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, выделенные во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года.
Комментируя итоги распределения бюджетных мест, Валерий Фальков заявил: "В целом по стране произойдёт увеличение бюджетных мест в 2021 году на 9%. Это значит, что больше бюджетных мест будет в большинстве субъектов и во многих университетах. Приоритетом являются кадры для цифровой экономики, поэтому самый большой рост – 18% – по сравнению с 2020 годом по IT-специальностям. На втором месте, согласно запросам регионов, больше всего рост по педагогическим направлениям". Также Фальков отметил, что увеличение бюджетных мест будет происходить ежегодно вплоть до 2024 года.
"Увеличение бюджетных мест не только дает возможность вузу привлечь больше на 146 талантливых абитуриентов. Это ещё и потенциал для наших индустриальных партнеров, с которыми нас связывает многолетнее сотрудничество, получить лучших специалистов в отрасли и приумножить свой кадровый капитал. Получив интеллектуальную элиту, способную реализовывать новые технологические и технические прорывы, компании смогут максимально развивать свой производственной потенциал и еще больше повысят инвестиционную привлекательность Тюменской области", — сказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru