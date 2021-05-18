Еще больше студентов смогут обучаться в ТюмГУ бесплатно в 2022-23 учебном году

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подвело итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по обучению на бюджете на 2022-2023 учебный год.

Общий объём установленных КЦП составит 588 044 места. По сравнению с 2021-2022 учебным годом бюджетных мест в вузах России станет больше на 11,5 тысяч. При этом при распределении акцент был сделан на регионы: им определено 73,3% бюджетных мест от общего количества.

Больше возможностей получить бесплатное высшее образование появится и у абитуриентов Тюменского государственного университета. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"На 2022-2023 учебный год на направления подготовки бакалавриата головного вуза и филиалов выделено 1737 бюджетных мест, на направления специалитета – 171, на направления магистратуры – 608. Традиционно большее количество мест выделено на педагогические, естественно-научные и IT направления", – комментирует Анастасия Губайдуллина, ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ.

По сравнению с 2021-2022 учебным годом стало также больше бюджетных мест на специальностях Правовое обеспечение национальной безопасности и Судебная и прокурорская деятельность. На направление Искусства и гуманитарные науки Школы перспективных исследований (SAS) впервые выделено 9 бюджетных мест.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук подчеркнул:

"Контрольные цифры приема определяют число обучающихся за счет федерального бюджета. Их количество, в том числе, напрямую зависит от качества образовательной среды университета и от успешности его выпускников. В этом году особенный акцент при распределении мест Министерство сделало на запрос экономики региона, в нашем случае – на цифровизацию и технологизацию процессов, на безопасность жизнедеятельности в различных ее аспектах и традиционно на педагогику. В ТюмГУ идут существенные процессы трансформации всей системы подготовки кадров, увеличение бюджетных мест демонстрирует, что наш вектор изменений правильный, что он поддержан на уровне федерации".

Более подробная информация о распределении мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, по направлениям подготовки на 2022-2023 уч. год будет опубликована на сайте Приемной комиссии ТюмГУ осенью 2021 года.