Тюменцы стали чаще отправлять посылки по России

Фото: Почта России

По итогам первого полугодия 2020 года в Тюменской области почти на 10% увеличилось количество посылок, отправленных тюменцами в другие регионы России. За этот период тюменцы отправили свыше 13 тыс. посылок.

При этом количество исходящих (отправленных) посылок по России по почте превысило более чем в 2 раза входящий поток. Суммарный объем внутреннего обмена за полугодие составил 18,8 тысяч единиц.

Все больше востребована курьерская доставка посылок на дом. За 6 месяцев текущего года курьерская служба Почты России в Тюменском регионе приняла и вручила свыше 71 тысячи посылок, что превысило показатели прошлого года более чем в 2 раза.

С 2019 года Почта России проводит масштабное сокращение сроков доставки. В Тюменской области нововведение доступно для жителей Тобольска, Тюмени и Ишима.

Почта России не только продолжает сокращать сроки доставки при росте объемов отправлений, но и создает удобные сервисы для клиентов, ориентируясь на то, чтобы отправка и получение посылок занимали минимальное время. С начала года количество посылок, которые жители нашего региона оформили онлайн на сайте Почты России или через мобильное приложение, выросло в 2 раза и составило 50% от общего числа отправленных посылок. Процесс оформления занимает несколько секунд.