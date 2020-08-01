"Тюменская ярмарка" начала работу в рамках новых условий

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Выставочный зал Тюмени возобновил свою деятельность с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. Запланированные выставки не отменяются, однако Тюменская ярмарка вынуждена корректировать свои планы ежемесячно.

По словам генерального директора АО "Тюменская ярмарка" Михаила Брудкова, сотрудники создают стандартные в настоящее время условия для торговли: обеспечивают масочный режим, возможность обработать руки и регулярно моют помещения, т.к. массовые мероприятия остаются под запретом. Начало учебного года пройдёт в обычном порядке, поэтому ставшая традиционной августовская торговля школьными товарами в Выставочном зале состоится.

Несмотря на то, что выставочная деятельность пострадала от пандемии, "Тюменская ярмарка" смогла продержаться благодаря запасу прочности. Михаил Брудков отметил, что перспектива возобновления выставочно-ярмарочной деятельности вполне реальна. В качестве примера он привёл открытие площадки "Экспофорума" в Санкт-Петербурге и пояснил, что сейчас технические цифровые решения дают возможность контроля посещения и управления потоками людей, а также позволяют обеспечивать дополнительную дезинфекцию и бесконтактные коммуникации. По словам Михаила, в некоторых странах на практике убедились в эффективности этих мер. Так, в Германии выставки и конгрессы вынесены за рамки ограничений массовых мероприятий, т.к. считаются эпидемиологически безопасными, сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.