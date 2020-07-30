В Тюмени реабилитационный центр начал работать с женщинами с алкогольной зависимостью

В Тюмени в рамках проекта "Новая надежда" открылись двери реабилитационного центра для алкозависимых жительниц Тюменской области, их детей, а также для пожилых женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Организаторы считают, что разлучать мам и детей на время восстановления неправильно, поэтому в центре есть место для школьников и малышей. Их развитием занимаются педагоги и психологи. Рядом с женщинами живут пожилые тюменки, которые оказались совсем одни – потеряли связь с близкими, остались без документов, жилья и также нуждаются в поддержке. Авторы проекта отмечают, что сожительство трех поколений в одном центре благотворно скажется на эмоциональном фоне всех подопечных: "Взаимная поддержка поможет молодым мамам реабилитироваться, а одиноким пенсионеркам представится шанс поделиться жизненным опытом".

Во время реабилитации они занимаются со специалистами, получают психологическую, социальную и медицинскую помощь. Специальные программы помогают женщинам восстановить духовные и физические силы на пути к трезвому образу жизни. На заднем дворе центра установлены теплицы, где участницы будут вести хозяйство.

Отделение рассчитано на 40 мест. Сейчас в отделении уже живут три мамы с детьми и пять женщин пожилого возраста.