Почта России доставила в Тюмень крупную партию велосипедов

Фото: Почта России

В Тюмень из Читы поступила партия велосипедов. Путь крупногабаритной посылки весом 600 кг занял около четырех дней.

По словам представителя Тюменского магистрально-сортировочного центра Евгении Пятрокене, за последние три месяца молодой предприниматель Илья приезжает забирать партию велосипедов в седьмой раз.

"Я доволен сотрудничеством, - говорит молодой человек. - Оформляю заказ у проверенного поставщика, оплачиваю его, и как только товар поступает в отделение связи при сортировочном центре, забираю в удобное время. Велосипед приходит в надежной заводской упаковке, которая защищает все детали при перевозке. В этот раз я заказал 26 велосипедов и дополнительно рабочий инструмент. Почтой России мой товар отправлять дешевле, чем пользоваться услугами транспортной компании".

В Тюменский магистрально-сортировочный центр поступает различный крупногабаритный груз: велосипеды, мотоциклы, запчасти для автомобилей, инструменты. Клиенты, в основном жители областной столицы, пользуются услугами Почты России при переезде в другой регион или даже при перелёте на время длительного отпуска. Получить такой товар клиент может при предъявлении паспорта, а отправить только при заключении договора. Телефон для заключения договоров: (3452) 50-72-53.