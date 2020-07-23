На Московском тракте канализация засорилась из-за рогов лося

Необычную находку сделали сотрудники "Росводоканал Тюмень" при очистке канализационного коллектора в Тюмени. В районе дома №122 по Московскому тракту они обнаружили рога лося.

"На рога намотались тряпки и бумага, что привело к серьезному засору. Вызывает опасение то, что где-то хранится вторая часть рогов, и, если от них избавятся подобным способом, неизбежен еще один засор. Судьба лося и личность того, кто сбросил рога в колодец, к сожалению, осталась неизвестной", — говорит директор по производству Росводоканал Тюмень Дмитрий Бычков.

Специалисты водоканала предупреждают, что сброс мусора в систему водоотведения неизбежно приводит к засорам на сетях и может стать причиной излива сточных вод через уличные колодцы или унитазы в квартирах первых этажей домов.