На Московском тракте канализация засорилась из-за рогов лося

Необычную находку сделали сотрудники "Росводоканал Тюмень" при очистке канализационного коллектора в Тюмени. В районе дома №122 по Московскому тракту они обнаружили рога лося.
"На рога намотались тряпки и бумага, что привело к серьезному засору. Вызывает опасение то, что где-то хранится вторая часть рогов, и, если от них избавятся подобным способом, неизбежен еще один засор. Судьба лося и личность того, кто сбросил рога в колодец, к сожалению, осталась неизвестной", — говорит директор по производству Росводоканал Тюмень Дмитрий Бычков.
Специалисты водоканала предупреждают, что сброс мусора в систему водоотведения неизбежно приводит к засорам на сетях и может стать причиной излива сточных вод через уличные колодцы или унитазы в квартирах первых этажей домов.
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