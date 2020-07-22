В Ялуторовске пожарные помогли мальчику, который не мог выбраться с крыши

Вчера, 21 июля, в Ялуторовске помощь потребовалась подростку, который залез на крышу здания, но не мог спуститься оттуда самостоятельно. Сотрудников МЧС вызвали прохожие.

Пожарные в присутствии сотрудников полиции с помощью трехколенной лестницы помогли 12-летнему мальчику спуститься. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.