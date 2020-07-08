В Тюменской области более 17 тысяч обращений за помощью после укуса клеща

В Тюменской области зарегистрировано 17 156 обращений по поводу присасывания клещей. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что по сравнению с сезоном 2019 года число обращений выросло на 17%. Это объясняется более теплой зимой и ранним началом эпидсезона.

Также зарегистрировано 22 случая заболевания клещевым энцефалитом и 26 случаев клещевого боррелиоза.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее готовы оказать в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69).

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии.

С начала этого эпидсезона исследовано 2046 клещей от населения, из них антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 25 (1,2 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза — в 971 (47,5 %) клещах.

Горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.