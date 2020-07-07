"Золотые луга" дарят набор свежей молочной продукции за лучший рисунок генеалогического древа

Фото: АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" и ОНФ Тюменской области запускают в социальных сетях конкурс на лучший рисунок генеалогического древа, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Главный приз – набор свежей молочной продукции от местного производителя.

Конкурс продлится 7 и 8 июля. Участникам необходимо нарисовать свое семейное дерево, которое будет наглядно демонстрировать крепкие родственные связи. А фотографии готовых работ прислать на почту 72region@onf.ru или в личные сообщения официальных аккаунтов ОНФ в регионе, обязательно указав автора, возраст и контакты для обратной связи.

Организаторы выберут самый оригинальный, творческий и красивый рисунок. Его автор получит приз – набор молочной продукции от АО "Золотые луга". Это продукты без добавок, консервантов из красителей, изготовленные только из натурального сырья по тщательно выверенным технологиям. Такой подарок всегда придется ко столу в любой семье, а свежая "молочка" будет полезна и для детей, и для взрослых.

Итоги конкурса будут подведены 8 июля в 17.00.

"День семьи, любви и верности – это добрый и нежный праздник для каждого из нас. Компания "Золотые луга" всегда выступает за преемственность поколений, крепкие семейные узы, активное времяпрепровождение всей семьей с пользой для здоровья. Творческий конкурс рисунков – отличная идея, чтобы провести время вместе и узнать больше о своей семье", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.