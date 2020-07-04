Тобольские дворы украсит стрит-арт

Жители Тобольск вместе с профессиональными художниками украсят пять дворов в городе с помощью стрит-арта в рамках фестиваля "Вектор улиц. Районы, кварталы". Площадки для творчества выберут путем голосования.

Выбрать двор, который будет украшен стрит-артом, можно на сайте векторулиц.рф. Голосование продлится до 15 июля, сделать это могут все желающие.

Второй этап фестиваля "Вектор улиц. Районы, кварталы" стартовал в Тобольске 1 июля. До этого жители города предлагали места города, которые они хотели бы преобразить. При этом каждую десятую заявку ждал приз. Уже вручены набор кофейных сиропов, коробка со сладостями, ланчбокс и высокотехнологичная салфетка для уборки.

Всего от тоболяков поступило 47 заявок с местами для размещения стрит-арта, во второй этап прошли 27, из которых предстоит выбрать пять, сообщили в пресс-службе тобольского мультицентра "Моя территория".

"Хочешь изменить мир? Начни с себя! Хочешь изменить город и общество? Начни с двора! Тоболяки сами решают, где произойдут изменения и появятся стрит-арты", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.