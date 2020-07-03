На местах утраченных могил на Текутьевском бульваре появятся цветы

Фото: Настя Громик

Тюменцы принесут цветы к местам утраченных захоронений Текутьевского кладбища. Мероприятие состоится на Текутьевском бульваре 18 июля. Начало в 12 часов. Организатор акции — команда проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"".

Команда готовит сайт-путеводитель по старинному кладбищу и собирает истории о похороненных там людях. Тюменцы нередко рассказывают им о захоронениях, которые были утрачены при сокращении территории кладбища. Некрополь, открытый в 1885 году, находился на окраине города, сейчас он — в центре разросшейся Тюмени, и со временем участки кладбища урезали с разных сторон под обустройство других объектов.

Значительный участок кладбища был утрачен в 1986 году. К 400-летию Тюмени проводилась реконструкция улицы Республики. Власти решили расширить проезжую часть улицы и обустроить с этого края кладбища бульвар. В городских газетах появились объявления: тюменцам предлагали перезахоронить родственников, чьи могилы оказались в участке под сокращение, места под захоронения обещали предоставить. Тогда часть захоронений действительно перенесли, однако часть могил сровняли, там проложили асфальтированные дорожки и установили скамейки. Уже в начале 2000-х бульвар получил название — Текутьевский. По сведениям краеведа Александра Иваненко, новая граница кладбища со стороны улицы Республики сдвинулась на 50 метров от изначальной.

"Нам рассказывают, что раньше на родительский день весной на Текутьевский бульвар люди приносили цветы в память о близких, чьи захоронения оказались под асфальтом. Цветы оставляли на траве, на скамейках, на клумбах", — говорит один из кураторов проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"", экскурсовод Наталья Алиева.

18 июля организаторы акции "Мы жили" предлагают родственникам людей, чьи могилы были утрачены при сокращении территории кладбища, принести цветы на предполагаемые места захоронений. Место сбора — у памятника Андрею Текутьеву.

"Старинное Текутьевское кладбище — признанный памятник истории, сейчас пребывает в полузаброшенном состоянии. Мы собираем истории о похороненных здесь людях для сайта-путеводителя по кладбищу, чтобы найти применении историческому потенциалу этого места и обратить на него внимание города. Нас интересуют биографии не только известных тюменцев, похороненных здесь, среди которых — знаменитый фотограф начала XX века Лука Родионов, городской архитектор Чакин, купцы и их родственники: Бурков, Воробейчиков, Гилёв, Матягин, Машаровы. Нам интересны судьбы и обычных горожан. Давайте вспомним их, ведь история города и то, какой он сейчас, это, прежде всего, истории и плоды дел живших здесь людей. Каждый прямо или косвенно что-то в нее принес", — рассказывает Влада Нерадовская, один из кураторов проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"".

Акция "Мы жили" приурочена к 135-летию со дня открытия некрополя. Текутьевское кладбище было открыто в 1885 году, по имеющимся документам, 16 июля. Последние захоронения были сделаны в 1962 году. С 2005 года кладбище носит статус выявленного объекта культурного наследия.