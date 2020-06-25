Тюменские фармацевты готовили медпрепараты для фронта и тыла

Фото: пресс-служба ТМПО

В фондах Музейного комплекса имени Ивана Словцова хранятся редкие предметы: двадцать восемь образцов медицинских препаратов в плотно запечатанных склянках. Это продукция химфармзавода, который появился в Тюмени в годы Великой Отечественной войны.

В октябре 1941 года Совет народных комисcаров СССР принял решение эвакуировать в Тюмень Московский химико-фармацевтический завод им. Л.Я. Карпова. Труд химиков и фармакологов был настолько важен, что правительство приравняло заводы медицинской промышленности к предприятиям оборонного значения. Приказом наркома здравоохранения СССР Г.А. Митерева заводу был присвоен номер 39.

Часть коллектива (более 250 человек) и оборудование прибыли в Тюмень специальным эшелоном 16 ноября 1941 года. Предприятие разместили в помещении Тюменской мебельной фабрики "Победа". Выпуск медикаментов начался буквально с первых дней. Их готовили в чугунных эмалированных кристаллизаторах, вмазанных в кирпичные печи, на дровяных топках.

Через полтора месяца на заводе выпускался сублимированный йод, соли кофеина, хлористый натрий. По заказу Главного военно-санитарного управления Рабоче-крестьянской Красной Армии медицинские учреждения и госпитали, находящиеся в его ведомстве, получили из Тюмени по пять тонн кристаллического хлористого натрия для физиологических растворов.

Разрабатывались новые препараты. В 1943 году медицинская служба Наркомата Военно-Морского Флота получила от тюменского химфармзавода первую тонну нового препарата – сернокислого бария, на заводы Наркомата боеприпасов в Новосибирск было отправлено 170 килограммов йодистого калия, а в Наркомат химической промышленности сдано 15 тонн сулемы.

Жизнь многих бойцов спасли тюменские лекарства, изготовленные на Тюменском химфармзаводе в годы Великой Отечественной войны.

В статье использовано изображение предметов из фондов структурного подразделения "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова".