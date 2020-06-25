Тюменцы смогут приобрести свежую молочную продукцию на гастрономическом фестивале "Время Побед"

Фото: АО "Золотые луга"

В Тюмени 27 и 28 июня, а также 1 июля на территории школ города пройдёт гастрономический фестиваль "Время побед". В числе участников - компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале.

Площадки фестиваля начнут работу с 8:00 и будут открыты до 17:00. Всего тюменцев ждёт 17 подобных точек. Шатры "Золотых лугов" расположатся у школы № 63 (ул. Широтная, 181а) и гимназии №12 (ул. 50 лет Октября, 41). Компания представит продукцию торговых марок "Живи ЗдорОво" и "Золотые луга": масло, творог, молоко, ацидофилин, наринэ, биопростоквашу и многое другое. Тюменцы смогут приобрести вкусную и полезную молочную продукцию по приятным ценам.

Работа площадок компании "Золотые луга" будет организована с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и социальной дистанции. Горожан призывают брать с собой медицинские маски и перчатки.

На территории фестиваля тюменцев ждут предприятия общественного питания и ведущие сельхозтоваропроизводители региона. Отметим, что также в Тюмени начнут работу 80 праздничных ярмарок "Покупай тюменское!". Все мероприятия организованы в рамках общегородского фестиваля "Время побед", стартовавшего 25 июня.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.