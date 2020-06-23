В Тюменской области 46 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 7 425 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 46 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 2 667 случаев COVID-19.
За стуки в Тюменской области выздоровели 46 человек, за весь период — 1 544 человека. 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 126 человек находятся в обсерваторе, 1 075 остаются под медицинским наблюдением, сообщает оперативный штаб Тюменской области.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.
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