В Тюменской области 46 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 7 425 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 46 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 2 667 случаев COVID-19.

За стуки в Тюменской области выздоровели 46 человек, за весь период — 1 544 человека. 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 126 человек находятся в обсерваторе, 1 075 остаются под медицинским наблюдением, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.