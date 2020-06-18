Музыканты выступят во дворах тюменских больниц

В Тюмени 18 и 19 июня артисты поздравят медиков с Днем медицинского работника концертами в больничных дворах.

За два дня артисты Тюменского концертно-театрального объединения дадут около двадцати концертов. Врачи и пациенты услышат песни в исполнении Сергея Дьяконова-Дьяченкова, Виктории Некрасовой и Александра Петрова. В репертуаре артистов — известные авторские и народные песни.

День медицинского работника отмечается в России 21 июня.