В ЯНАО начинается строительство двух центров для лечения коронавируса

На Ямале начали возведение двух новых центров для лечения COVID-19. Вместимость стационаров составит 300 коек, сообщает правительство региона.
С инициативой о строительстве центров выступил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Сообщается, что здания в Новом Уренгое и Салехарде введут в эксплуатацию осенью этого года.
“На данный момент заключены контракты с подрядчиками. Проекты зданий уже находятся в разработке. В будущем центры можно использовать для различной медицинской помощи помимо коронавируса”, - Дмитрий Артюхов.
По словам губернатора, создание подобных центров необходимо из-за сложностей прогнозирования темпов роста заболеваемости коронавирусом.
Сейчас на Ямале создано более 1100 коек для лечения больных COVID-19.
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