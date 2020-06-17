В ЯНАО начинается строительство двух центров для лечения коронавируса

20:55 16 июня 2020
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На Ямале начали возведение двух новых центров для лечения COVID-19. Вместимость стационаров составит 300 коек, сообщает правительство региона. 

С инициативой о строительстве центров выступил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Сообщается, что здания в Новом Уренгое и Салехарде введут в эксплуатацию осенью этого года. 

 “На данный момент заключены контракты с подрядчиками. Проекты зданий уже находятся в разработке. В будущем центры можно использовать для различной медицинской помощи помимо коронавируса”, - Дмитрий Артюхов.

 По словам губернатора, создание подобных центров необходимо из-за сложностей прогнозирования темпов роста заболеваемости коронавирусом. 

 Сейчас на Ямале создано более 1100 коек для лечения больных COVID-19.

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Теги: коронавирус
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