Центробанк ограничил максимальную комиссию по безналичным расчетам за медуслуги

Начиная с 1 июня, при оплате медицинских услуг Банкк России ограничил максимальную комиссию по безналичным расчетам (эквайрингу), что позволит снизить издержки для медицинских учреждений в условиях пандемии COVID-19.

Послабление распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей. Ограничение комиссии будет действовать по 30 сентября 2020 года.

"В данных экономических условиях любые, хоть не значительные льготы от банков, в совокупности с остальной поддержкой государства важны для бизнеса", - рассказала исполнительный директор стоматологической поликлиники "Доктор Альбус" в Тюмени Регина Жилинская.

До этого эквайринговые комиссии были ограничены для онлайн-заказов продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса.

"На врачей в период пандемии пришлась колоссальная нагрузка, их вклад в борьбу с коронавирусом трудно переоценить. Снижение комиссии по эквайрингу для медицинских организаций позволит сократить расходы, ведь сейчас получатели услуг, как правило, расплачиваются картами. Думаю, все медучреждения будут рады такой поддержке", - считает депутат Тюменской облдумы, региональный куратор федерального проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова.