Тюменцев приглашают на диктант по финансовой киберграмотности

Проверить свои знания о том, как безопасно пользоваться приложениями банков, осуществлять онлайн-платежи и другие операции можно с 24 октября по 1 ноября на платформе RUNET-ID, сообщает пресс-служба Банка России.

Диктант состоит из двух тестов: один рассчитан на детей — школьников 12–17 лет, другой — на взрослую аудиторию.

"Цель диктанта — повысить грамотность в сфере кибербезопасности и взрослых, и детей. Взрослые смогут задуматься о том, все ли они знают, чтобы защититься от мошеннических атак. А дети будут лучше подготовлены к тому, чтобы начать пользоваться финансовыми продуктами. И к тому же ребята потом смогут поделиться знаниями с родителями, знакомыми и друзьями. Это поможет нашему обществу стать более подкованным в вопросах личной кибербезопасности", — сказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Организаторы акции — Российская государственная детская библиотека, Координационный центр доменов .RU/.РФ, Банк России и Региональный общественный центр интернет-технологий при информационной поддержке Национального центра финансовой грамотности, а также российских детских библиотек.