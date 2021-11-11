Тюменцы с начала 2021 года оформили ипотеку на 58 миллиардов рублей

За январь–сентябрь 2021 года жители Тюменской области оформили более 22 тысяч ипотек на 58 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем выданных кредитов в регионе вырос на 53%, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Жители Югры за этот же период взяли 28 тысяч кредитов на сумму 85 млрд рублей (+34%), ямальцы – свыше 9 тысяч на 32 млрд рублей (+31%).

"Рекордный прирост объема выдачи ипотечных кредитов был зафиксирован в июне: в сравнении с июнем прошлого года показатель увеличился на 80%. В III квартале темпы роста замедлились, что связано с изменением условий выдачи ипотеки по льготным госпрограммам, увеличением стоимости кредитов и принятыми Банком России мерами макропруденциальной политики. Теперь банки будут создавать резервы по ипотечным кредитам с первоначальным взносом 15–20% по повышенным коэффициентам, как и ранее до июня 2020 года. Это будет способствовать улучшению качества кредитов и сбалансированному росту на ипотечном рынке", – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Совокупная задолженность по предоставленным заемщикам "тюменской матрешки" ИЖК увеличилась за год на 15% и на 1 октября 2021 года составила 533 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов – менее 1%.

Средние ставки по ИЖК в регионе за год выросли незначительно – на 0,3–0,6 процентного пункта. Так, в сентябре средняя ставка в Тюменской области составила 7,5% годовых, в ХМАО–Югре – 7,8%, в ЯНАО – 8%.