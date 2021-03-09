Жители Тюмени, Югры и Ямала стали меньше жаловаться на микрофинансовые организации

За 2020 год в Банк России поступило свыше 6 тысяч обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В сравнении с 2019 годом общее количество обращений в отношении всех финансовых организаций увеличилось на 8%. Рост произошел за счет увеличения числа жалоб на банки.

Более 70% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, остальные – страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций (МФО), кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг.

Рост жалоб на банки на 20% был вызван появлением новых тем в связи с пандемией. В частности, граждане обращались по поводу реструктуризации кредитов, отказа в оформлении и аннулирования кредитных каникул, госпрограмм льготной ипотеки. По сути, потребителям требовались разъяснения мер поддержки.

В 2020 году на 20% сократилось количество обращений в отношении страховых компаний, причем основное снижение пришлось на вопросы по теме ОСАГО. Больше всего сократилось число жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус. Кроме того, уменьшилось количество обращений, связанных с оформлением электронных полисов "автогражданки".

Количество жалоб на МФО за год сократилось на 22%. Значительно снизилось число жалоб на превышение процентной ставки или предельного размера задолженности по займу, а также на взыскание просроченной задолженности. Это стало результатом вступивших в силу законодательных ограничений и принятых Банком России мер в области поведенческого надзора, выведения недобросовестных компаний из реестра финансовых организаций.

Тюменцы, югорчане и ямальцы продолжают жаловаться на навязывание дополнительных услуг – более 200 обращений. По-прежнему потребителям навязывают страховки, в частности, страхование жизни или здоровья при заключении кредитного договора.

Напомним, что заемщик может расторгнуть как индивидуальный договор страхования жизни или здоровья, так и договор подключения его к программе коллективного страхования в течение "периода охлаждения" – 14 календарных дней со дня заключения договора. Главное условие для возврата страховки – отсутствие страховых случаев за период ее действия. Кредитор обязан вернуть уплаченные за полис деньги в течение 7 рабочих дней, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.