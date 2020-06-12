Любители зимнего плавания примут участие в тюменских соревнованиях

Соревнования по четырехборью "Тритон", посвященные 75-летию Великой Победы, пройдут 14 июня в Тюмени на базе клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл". Начало в 13 часов у пруда "Студенческий" по адресу ул. Мельникайте, 57/2.

Как рассказал руководитель клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл" Сергей Сидоров, участниками могут стать "моржи", а также все желающие. Раньше соревнования проходили в начале мая, в преддверии Дня Победы, однако в этом году старты пришлось перенести из-за пандемии и ограничительных мер.

"Кроме того, в этом году соревнования будут проходить не в командном зачете, а только в личном. Самому юному участнику будет всего четыре года, самому старшему – более 70 лет. Все меры безопасности будут соблюдены", - отметил Сергей Сидоров.

Состязания будут проходить по шести возрастным категориям. В программу войдут заплыв на 50 или 100 метров в зависимости от пола участника, дартс со штрафными метрами заплыва. Затем предусмотрен бег на 1 км, в завершении - баскетбольный щит: из пяти попыток нужно попасть хотя бы три раза. Если не удается, то участник отправляется на штрафной круг. Мужчинам предстоит пройти три круга испытаний, женщинам – два, дети – один круг. Победителей наградят в каждой возрастной группе дипломами и подарками.